Специалист по недвижимости призвал установить на даче камеру наблюдения, чтобы спугнуть незваных гостей.

Специалист по недвижимости призвал установить на даче камеру наблюдения, чтобы спугнуть незваных гостей.В России с наступлением холодов закончился дачный сезон, поэтому сейчас очень важно правильно подготовить свой участок и дом к зиме, чтобы избежать потом неприятных сюрпризов. Как решить этот вопрос, объяснил эксперт по недвижимости Федор Мезенцев.Полезные советы, к слову, будут наиболее востребованы для россиян, владеющих летними дачными домами, которые не подходят для проживания в зимний сезон. Итак, прежде всего, оставляя свою недвижимость, необходимо слить всю воду.Специалист напомнил, что избавить от воды нужно не только сам дом, но и и все емкости, расставленные на участке. При падении температуры ниже нуля вода замерзнет, а получившийся лед может повредить не только трубы, но и любые емкости: бочки, ведра, шланги.Особое внимание нужно уделить замкам. По словам эксперта, необходимо сделать все возможное, чтобы в них не попала вода, иначе двери либо откроются сами, пока вас не будет на даче, либо потом придется срезать испортившиеся замки с помощью инструментов. Чтобы не тратить свое время, нервы и деньги, достаточно закрыть отверстия в замках колпачками: их можно смастерить самостоятельно, например, из бутылок.В интервью "" эксперт призвал при подготовке дачи к зиме не забывать про погреб. Его в обязательном порядке необходимо утеплить, чтобы заготовки не замерзли и не испортились. Также нужно проверить, не подтапливают ли подвал грунтовые воды. Зимой проблем не будет, однако весной растаявший снег может через землю просочиться в погреб, а это чревато распространением плесени по всему дому.Не лишним будет и отключение электричества. Это позволит избежать скачков напряжения на даче, пока вас не будет. При этом стоит оставить одну линию для питания камеры наблюдения и все-таки установить ее. Видеокамера в ряде случаем поможет спугнуть нежеланных гостей.