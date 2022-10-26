В парках Москвы летний сезон заканчивается в октябре и тогда начинается подготовка к зиме. Осенью прекращают работу веранды, кинотеатры, лодочные станции, а площадки для летних видов спорта ..

В парках Москвы летний сезон заканчивается в октябре и тогда начинается подготовка к зиме. Осенью прекращают работу веранды, кинотеатры, лодочные станции, а площадки для летних видов спорта переоборудуют для зимних. Перед заморозками пересаживают растения, а лебедей и других птиц перевозят в специальные теплые вольеры.Так, на месте теннисных кортов в парке "Ходынское поле" до конца 2022 года откроется каток с искусственным льдом. То же самое ждет корты Измайловском парке и спортивную площадку в Воронцовском парке. Кстати, в парке "Ходынское поле" велодорожки заменит лыжная трасса.Недавно начался монтаж катка в партерной части Парка Горького. "Чтобы посетителям катков с искусственным льдом было комфортно и безопасно кататься на коньках в течение всего сезона, осенью начинается активная подготовка оборудования и техники. Затем осуществляется заливка и шлифовка льда, устанавливаются пункты проката и платежно-пропускные системы", – рассказала заместитель директора Мосгорпарка Дарья Косинова. Катки с искусственным льдом начинают заливать, когда в городе устанавливается морозная погода.С открытием катков пункты проката начнут выдавать лыжи, тюбинги, коньки. В некоторых парках они такие пункты будут работать круглосуточно.