На улицы Москвы выйдут 10,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации.

На улицы Москвы выйдут 10,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации.Российская столица активно готовится зимнему сезону. Постепенно городская инфраструктура проводится на новый режим работы. В жилых домах, на социальных и коммерческих объектах уже появилось отопление. Подготовлены к холодному сезону также фонтаны и клумбы, которые все это время украшали Москву.На зимний режим эксплуатации переведен и столичный парк коммунальной техники. Все технические средства готовы к борьбе с непогодой. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков."В соответствии с погодными условиями коммунальная техника переведена на зимний режим работы, ранее она была полностью подготовлена к сезону, прошла диагностику, при необходимости – ремонт и модернизацию", – подчеркнул заместитель главы столичного региона.По его словам, в общей сложности в уборке города будет задействовано более 50 тысяч единиц различной техники. На улицы Москвы выйдут 10,5 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и 43 тысячи средств малой механизации. При этом большая часть коммунального автопарка – всесезонная."Перед наступлением холодов специалисты установили навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику" — отметил чиновник.Кроме того, коммунальные службы города ввели в эксплуатацию технику, которая используется исключительно в зимний период: линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки. Также для борьбы с непогодой применят тягачи. Они будут круглосуточно дежурить на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО.Ранее "" сообщали, что московские фонтаны подготовили к зиме. Они работали с апреля по октябрь. После завершения сезона порядка 600 водных объектов подготовили к холодному периоду года. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, консервация фонтанов на зиму включает в себя целый комплекс работ.Сначала специалисты сливают из системы воду, а также очищают скульптуры, чаши оборудование, после чего проводится промывка объектов. На следующем этапе демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы, монтируют заглушки. Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами закрывают защитными конструкциями.