23 октября 2022 года в ледовом комплексе города Владимира прошли региональные соревнования по...

23 октября 2022 года в ледовом комплексе города Владимира прошли региональные соревнования по фигурному катанию на коньках «Владимирские встречи».Участие принимали спортсменки Владимирской, Московской, Нижегородской, Ярославской областей, Костромы, Твери, Иванова, Сыктывкара, Чувашской Республики.В соревнованиях приняли участие и ковровские воспитанники МАУ СШ «Мотодром Арена» под руководством тренеров Коптевой Елены Михайловны, Белоусовой Алены Владимировны и Кисловой Веры Юрьевны.Результаты соревнований:1 спортивный разряд 1 место заняла Шаронова Дарья2 спортивный разряд 2 место заняла Еременко Арина3 юношеский разряд 2 место заняла Горват ЕлизаветаФото https://www.pxfuel.com/