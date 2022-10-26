22 октября в Кремлевском дворце собрались сильнейшие танцевальные дуэты, чтобы разыграть престижные награды на грандиозном турнире по спортивным бальным танцам Кубок Кремля – Гордость России!. Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель РФ Станислав Попов. Генеральный партнер – Газпромбанк (АО), информационный партнер – ДНИ.РУ.

22 октября в Кремлевском дворце собрались сильнейшие танцевальные дуэты, чтобы разыграть престижные награды на грандиозном турнире по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель РФ Станислав Попов. Генеральный партнер – "Газпромбанк" (АО), информационный партнер – ДНИ.РУ.непростое время, когда российские танцоры практически отрезаны от возможностиучастия в международных турнирах, столь масштабный танцевальный праздник,собравший на уникальном паркете банкетного зала Кремля более сотни великолепныхтанцевальных пар из России и стран СНГ, был для всех не просто уникальнойвозможностью поучаствовать в большом знаменитом турнире, но и стал настоящимглотком свежего воздуха. Сильнейшие дуэты смогли посоревноваться в условияхнастоящей конкуренции, пообщаться и продемонстрировать свое искусство передвзыскательной, искушенной кремлевской публикой.Соревнованияпроходили в пяти турнирах. И вот имена победителей:Латина,профессионалы: Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева.Латина,любители: Михаил Попов и Анастасия Дубровская.Латина,Про-Эм: Кирилл Белоруков и Марина Максимова.Стандарт,любители: Александр Борисов и София Щипская.Стандарт,Про-Эм: Александр Борисов и Эльвира Усманова.Событиеполучилось невероятно насыщенным и эмоциональным. Участники отмечали необычайнопраздничную атмосферу и великолепный состав.Победителив категории любителей по латиноамериканской программе Михаил Попов и АнастасияДубровскаярассказали, в чем для них особенность кремлевских соревнований и чем имзапомнился этот вечер.Михаил:Кубок Кремля особенный своей историей. Это история турнира,история площадки, когда ты понимаешь, что каждый из твоих кумиров выходил наэтот паркет. Еще когда я маленьким смотрел по телевидению трансляции, для меняэто была какая-то другая планета. Я сейчас иногда смотрю на паркет и мнекажется, что я это всё вижу по телевизору, клянусь (смеется). Я иногдадо сих пор не могу поверить, что я там. Перед каждым танцем говорю себе, что уменя есть эта возможность, я здесь, я тоже часть этого. И вот этим Кубок Кремляособенный для меня.АнастасияКонечно, это детская мечта! Когда я смотрела трансляции, яочень хотела ощутить эту атмосферу, увидеть этот свет, почувствовать этотпрекрасный паркет, этот праздник танца. Поэтому я счастлива, что здесь моимечты воплощаются в реальность. И по мне Кубок Кремля — это турнир культуры ирусской души. Я здесь чувствую себя как дома.Михаил:Каждый Кремль особенный! К каждому турниру готовишься как котдельному событию, поэтому этот Кубок запомнится эксклюзивными эмоциями ивпечатлениями в сердце.Анастасия:Мне кажется, сегодняшний кремлевский турнир еще большесближает людей в наше непростое время. Он очень наполнен праздником,волшебством в этом зале. И мы очень рады, что можем дарить людям счастье в этинепростые времена. А также очень рады, что зрители дают нам свою энергию,поэтому для меня этот турнир ассоциируется с праздником и волшебством.Михаил:Своим танцем сегодня довольны. С каждым туром получилосьприбавлять. Очень хорошо сработали в команде. Безусловно, есть над чемработать, но с позитивной точки зрения. Так что я воодушевлен послесегодняшнего турнира. Будем работать дальше с удовольствием.Анастасия:Мне очень понравилось то, что я смогла получить удовольствие,пропустить через себя. И действительно быть внутри танца и наслаждаться каждыммгновением.Михаил:Сегодня мы стремились добиться в танце парности,сфокусированности и постоянной вовлеченности. Это были главные задачи. К этомуготовились и с каждым туром все больше и больше концентрировались на этом.Когда выходишь на первый тур, всегда чуть-чуть пытаешь прислушаться, нащупываешьэнергетику зала, настраиваешься, понимаешь, что людям нужно сегодня. С каждымтуром идешь как по ступенькам наверх. И у нас тактически это получилосьсделать. Так что мы довольны!Неизменные многолетние традиции Кремлевских танцевальныхсоревнований — еще одна отличительная черта, за которую особенно ценят этисобытия и участники, и зрители. Не изменили им организаторы и на этот раз.Праздник вел великолепный Станислав Попов, играла живая музыка — два прекрасныхоркестра «Семь ветров» и «Дэнслэнд», а для зрителей в танцевальных паузах пеланеотразимая Марина Палома. Так же по традиции в программу вечера были включенынесколько шоу-номеров — своим искусством делились пары, исполняющие Про-Эм (профессионалтанцует с любителем) Андрей Ольгомец с Евгенией Кругловой и Виктория Мысак с АлексеемКолесниковым.