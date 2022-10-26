22 октября в Кремлевском дворце собрались сильнейшие танцевальные дуэты, чтобы разыграть престижные награды на грандиозном турнире по спортивным бальным танцам Кубок Кремля – Гордость России!. Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель РФ Станислав Попов. Генеральный партнер – Газпромбанк (АО), информационный партнер – ДНИ.РУ.
22 октября в Кремлевском дворце собрались сильнейшие танцевальные дуэты, чтобы разыграть престижные награды на грандиозном турнире по спортивным бальным танцам "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель РФ Станислав Попов. Генеральный партнер – "Газпромбанк" (АО), информационный партнер – ДНИ.РУ.
В
непростое время, когда российские танцоры практически отрезаны от возможности
участия в международных турнирах, столь масштабный танцевальный праздник,
собравший на уникальном паркете банкетного зала Кремля более сотни великолепных
танцевальных пар из России и стран СНГ, был для всех не просто уникальной
возможностью поучаствовать в большом знаменитом турнире, но и стал настоящим
глотком свежего воздуха. Сильнейшие дуэты смогли посоревноваться в условиях
настоящей конкуренции, пообщаться и продемонстрировать свое искусство перед
взыскательной, искушенной кремлевской публикой.
Соревнования
проходили в пяти турнирах. И вот имена победителей:
Латина,
профессионалы: Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева.
Латина,
любители: Михаил Попов и Анастасия Дубровская.
Латина,
Про-Эм: Кирилл Белоруков и Марина Максимова.
Стандарт,
любители: Александр Борисов и София Щипская.
Стандарт,
Про-Эм: Александр Борисов и Эльвира Усманова.
Событие
получилось невероятно насыщенным и эмоциональным. Участники отмечали необычайно
праздничную атмосферу и великолепный состав.
Победители
в категории любителей по латиноамериканской программе Михаил Попов и Анастасия
Дубровская
рассказали, в чем для них особенность кремлевских соревнований и чем им
запомнился этот вечер.
Михаил:
Кубок Кремля особенный своей историей. Это история турнира,
история площадки, когда ты понимаешь, что каждый из твоих кумиров выходил на
этот паркет. Еще когда я маленьким смотрел по телевидению трансляции, для меня
это была какая-то другая планета. Я сейчас иногда смотрю на паркет и мне
кажется, что я это всё вижу по телевизору, клянусь (смеется). Я иногда
до сих пор не могу поверить, что я там. Перед каждым танцем говорю себе, что у
меня есть эта возможность, я здесь, я тоже часть этого. И вот этим Кубок Кремля
особенный для меня.
Анастасия
Конечно, это детская мечта! Когда я смотрела трансляции, я
очень хотела ощутить эту атмосферу, увидеть этот свет, почувствовать этот
прекрасный паркет, этот праздник танца. Поэтому я счастлива, что здесь мои
мечты воплощаются в реальность. И по мне Кубок Кремля — это турнир культуры и
русской души. Я здесь чувствую себя как дома.
Михаил:
Каждый Кремль особенный! К каждому турниру готовишься как к
отдельному событию, поэтому этот Кубок запомнится эксклюзивными эмоциями и
впечатлениями в сердце.
Анастасия:
Мне кажется, сегодняшний кремлевский турнир еще больше
сближает людей в наше непростое время. Он очень наполнен праздником,
волшебством в этом зале. И мы очень рады, что можем дарить людям счастье в эти
непростые времена. А также очень рады, что зрители дают нам свою энергию,
поэтому для меня этот турнир ассоциируется с праздником и волшебством.
Михаил:
Своим танцем сегодня довольны. С каждым туром получилось
прибавлять. Очень хорошо сработали в команде. Безусловно, есть над чем
работать, но с позитивной точки зрения. Так что я воодушевлен после
сегодняшнего турнира. Будем работать дальше с удовольствием.
Анастасия:
Мне очень понравилось то, что я смогла получить удовольствие,
пропустить через себя. И действительно быть внутри танца и наслаждаться каждым
мгновением.
Михаил:
Сегодня мы стремились добиться в танце парности,
сфокусированности и постоянной вовлеченности. Это были главные задачи. К этому
готовились и с каждым туром все больше и больше концентрировались на этом.
Когда выходишь на первый тур, всегда чуть-чуть пытаешь прислушаться, нащупываешь
энергетику зала, настраиваешься, понимаешь, что людям нужно сегодня. С каждым
туром идешь как по ступенькам наверх. И у нас тактически это получилось
сделать. Так что мы довольны!
Неизменные многолетние традиции Кремлевских танцевальных
соревнований — еще одна отличительная черта, за которую особенно ценят эти
события и участники, и зрители. Не изменили им организаторы и на этот раз.
Праздник вел великолепный Станислав Попов, играла живая музыка — два прекрасных
оркестра «Семь ветров» и «Дэнслэнд», а для зрителей в танцевальных паузах пела
неотразимая Марина Палома. Так же по традиции в программу вечера были включены
несколько шоу-номеров — своим искусством делились пары, исполняющие Про-Эм (профессионал
танцует с любителем) Андрей Ольгомец с Евгенией Кругловой и Виктория Мысак с Алексеем
Колесниковым.