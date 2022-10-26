Во Владимир до сих пор не приехали купленные мэрией пять новых троллейбусов, стоимостью свыше 91 млн рублей. По условиям контракта, компания «Транс-Альфа» должна была доставить их в областной

Во Владимир до сих пор не приехали купленные мэрией пять новых троллейбусов, стоимостью свыше 91 млн рублей. По условиям контракта, компания «Транс-Альфа» должна была доставить их в областной центр до 18 октября. Напомним, что еще 31 августа мэрия провела торги, которые выиграла вологодская компания, снизившая стоимость контракта на 17,5%. За 91,07 млн рублей «Транс-Альфа» обязалась