Этой осенью специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут дополнительное озеленение улиц и магистралей. Они высадят липы, клены и рябины – деревья, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса и устойчивы к холоду.

Этой осенью специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут дополнительное озеленение улиц и магистралей. Они высадят липы, клены и рябины – деревья, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса и устойчивы к холоду.Деревья высадят на Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском шоссе, а также на Ленинском проспекте, на улицах Беломорская, 800-летия Москвы, Лобачевского, Обручева и других. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Предпочтение отдали деревьям, которые дают густую листву, устойчивы к морозу и ветру и в целом хорошо адаптируются к условия мегаполиса. Для высадки подобрали липы, рябины, клены и декоративные яблони в возрасте от 15 до 35 лет, уточнил заместитель мэра.Он отметил большую роль зеленых насаждений в формировании комфортной городской среды. Деревья очищают воздух, защищают от пыли и шума с улиц, добавил Бирюков.Деревья высаживают в посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем. Это защищает корни от гниения и дает вентиляцию.Благоустройство продолжается также в Троицком и Новомосковском округах. С 2012 года там обустроили 21 тематический парк, где оборудовали аллеи, проложили велодорожки и открыли кафе.В ТиНАО привели в порядок 25 парков, три сквера и 32 зоны отдыха. Об этом в телеграм-канале "Город Москва".Ранее мэр столицы Сергей Собянин о восстановлении 886 парков и зеленых территорий за 10 лет. Это одна из самых больших программ, реализованных в Москве за последние годы, отметил градоначальник.