В трехэтажном здании установлены один спортивный бассейн размером 25 на 16 метров и один оздоровительный размером 11 на 3 метра.

В трехэтажном здании установлены один спортивный бассейн размером 25 на 16 метров и один оздоровительный размером 11 на 3 метра.Власти российской столицы активно занимаются развитием спортивной сферы. Сегодня во всех районах города открываются новые ФОКи, площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе, бассейны, зоны для тренажеров и воркаута, футбольные поля, теннисные корты и спортивные залы.Москвичи получают доступную инфраструктуру с современным оборудованием. На действующих объектах регулярно проводятся работы по модернизации. Качественная среда для занятий создается как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов.Так, на востоке столицы появился еще один физкультурно-оздоровительный комплекс. Он оборудован сразу двумя бассейнами. Рядом со зданием, занимающим площадь более пяти тысяч квадратных метров, организована парковка для посетителей, рассчитанная на 44 автомобиля.О завершении строительства ФОКа, расположенного в районе Новокосино по адресу:улица Суздальская, владение №44, рассказал председатель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко. Он подчеркнул, чтозастройщик уже может подавать документы для ввода спортивного комплекса в эксплуатацию."По результатам итоговой проверки выдано заключение о соответствии построенного объекта проектной документации, это означает завершение строительных работ и полную готовность здания. Теперь застройщик может подавать документы для ввода комплекса в эксплуатацию", – отметил глава Мосгосстройнадзора.По его словам, в трехэтажном здании установлены один спортивный бассейн размером 25 на 16 метров и один оздоровительный размером 11 на 3 метра. Кроме того, в здании оборудована зона для фитнеса, тренажерный зал и зал для групповых занятий. На прилегающей к ФОКу территории проведено благоустройство."ФОК общей площадью более 5 тыс. метров станет новым крупным объектом спортивной инфраструктуры для густонаселенного района Новокосино. Здание с витражным фасадом построено с учетом требований по противопожарной безопасности и энергоэффективности и оборудовано системами видеонаблюдения и оповещения", – подчеркнул чиновник.Он также отметил, что ведомство уделяет особое внимание качеству объектов спортивной инфраструктуры, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина.