Советует вековая мудрость предков. Народные приметы: Сильный дождь - скоро солнечный день. Выпал...

Советует вековая мудрость предков.Народные приметы:Сильный дождь - скоро солнечный день.Выпал снег - зима будет холодной.На дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.Звездное небо - к богатому урожаю.Что нельзя делать в этот день:Беременным запрещено стричься. Отложите это на перу дней.Желание беременной нужно выполнить, иначе разболится все тело.Нельзя отправляться в дальнюю дорогу - пути не будет.Одиноким девушкам нельзя оставаться дома. Если вас приглашают на свидание или подружки посиделки - идите. Иначе будет много проблем.Если много смеяться - придется плакать из-за долгов.Фото https://www.pxfuel.com