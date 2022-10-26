Советует вековая мудрость предков.
Народные приметы:
Сильный дождь - скоро солнечный день.
Выпал...
Советует вековая мудрость предков.
Народные приметы:
Сильный дождь - скоро солнечный день.
Выпал снег - зима будет холодной.
На дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.
Звездное небо - к богатому урожаю.
Что нельзя делать в этот день:
Беременным запрещено стричься. Отложите это на перу дней.
Желание беременной нужно выполнить, иначе разболится все тело.
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу - пути не будет.
Одиноким девушкам нельзя оставаться дома. Если вас приглашают на свидание или подружки посиделки - идите. Иначе будет много проблем.
Если много смеяться - придется плакать из-за долгов.
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