Во Владимире Народный контроль вновь обнаружил просрочку в магазинах города Владимира. В...

Во Владимире "Народный контроль" вновь обнаружил просрочку в магазинах города Владимира.В торговой точке сети «Светофор» на Куйбышева, 16 в упаковках с нарушенной целостностью и нечитаемой информацией продается замороженная рыба, и курица, также нельзя прочитать, что написано на колбасных изделиях. На мясных полуфабрикатах заклеена информация о сроке годности, на сыре такая информация отсутствует, на упаковках с майонезом нет даты изготовления. Об этом сообщили сами активисты "Народного контроля".Кроме того, были выявлен просроченный маргарин, гнилые киви и лимоны, полурастаявшие куриные окорочка, в картонных коробках без пакетов, а в холодной зоне для всех продуктов поддерживается единая температура + 8 градусов, а геркулесовая каша продается в рваных коробках.Также в магазине «Магнит» на Мира, 17 были выявлены с истекшим сроком годности шоколад, зерновые и вафельные батончики, упаковка муки с нарушением целостности, две упаковки печенья нетоварного вида и гнилые овощи и фрукты. Все нарушения сотрудники магазина устранили в присутствии активистов «Единой России».— Проектом будет продолжен системный мониторинг продовольственных магазинов на предмет соблюдения закона о защите прав потребителей и нормативных актов, регулирующих торговую деятельность. Мы прекрасно понимаем, что количество нарушений напрямую зависит от укомплектованности объекта торговли квалифицированными кадрами, но эти вопросы должны решать торговая сеть, а не потребитель, — отметил координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов.Активисты подчеркивают, что основная цель работы проекта в данном направлении, чтобы жители Владимирской области, приходя в магазин, были уверены, что они приобретают качественные и безопасные товары.Фото https://er.ru/