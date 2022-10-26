Без горячей воды и возможности приготовить еду. Почему многоквартирный дом, где всё зависит от...

Без горячей воды и возможности приготовить еду. Почему многоквартирный дом, где всё зависит от газа, отключили от энергосети? В проблеме разбирался Максим Калашников.Уже несколько дней жильцы многоквартирного дома во Владимире живут без газа. Причину отключения от энергосети выяснял Максим Калашников.- У нас авторозжиг, соответственно, газ не идёт. Ни звука нет, ни сам не зажигается.Семья Елены Судаковой живёт без газа. И так уже несколько дней. Без голубого топлива остались все жильцы многоквартирного дома по улице Тракторной. Здесь он необходим - на нём не только готовят. Во всех квартирах установлены газовые водонагреватели. Получается, люди остались и без горячей воды.Елена Судакова, жительница дома №38 по улице Тракторной:- Позавчера вечером у нас был отключен газ. Сначала я думала, что проблема непосредственно в моей колонке. Но, как в итоге выяснилось, когда узнала у соседей снизу, что газ отключили во всём доме.Как пояснили в управляющей компании - газ отключили временно. На прошлой неделе в одной из квартир произошло ЧП. Жильцы намеренно убрали защиту на газовой колонке. В какой-то момент огонь потух, а газ продолжал поступать. В результате двое взрослых и ребенок отравились угарным газом и сейчас находятся в больнице. Сети запустят, но только после полной проверки всех котлов и вентиляционных систем.Дмитрий Клёвин, заместитель директора МКП г. Владимира "Жилищно-коммунальное хозяйство":- Прошли процентов 90. Осталось 10 квартир, попасть в которые. И ещё парочка квартир, с которыми договорено время на устранение выявленных нарушений.Отключение причиняет не только бытовые неудобства. Жильцы опасаются возгораний.Никита Родин, житель дома №38 по улице Тракторной:- Лично мне пришлось купить электрический водонагреватель и электрическую плиту. А это, соответственно, если сделает весь дом, это очень большая нагрузка на сеть. Как бы не возникло других проблем. Так как проводка у нас в доме старая, она не менялась, я боюсь за пожар от проводки.Проверка оставшихся квартир займет еще несколько дней. Если жильцы не будут препятствовать работам, газ в доме включат на этой неделе, говорят коммунальщики.Максим Калашников, Андрей Синягин. Вести-Владимир.