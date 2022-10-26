Ольге Бузовой, которая так мечтает о счастье, не везет с мужчинами.

Ольге Бузовой, которая так мечтает о счастье, не везет с мужчинами.Поющей телеведущей, которая так мечтает обрести счастье, все-таки не везет с мужчинами. И даже телепроект поиску мужа для Ольги Бузовой не помог: победитель шоу Дмитрий Лебедев клялся ей в любви, а за спиной, по словам звезды, изменял.Впрочем, в рамках программы "Замуж за Бузову" светская львица могла бы отдать свое сердцем другому участнику – красавцев там было много. Правда, как выяснилось, далеко не все были предельно честны. Одним из потенциальных женихов был мулат Жан-Мишель Щербак.Симпатию вроде бы видно было невооруженным взглядом, но после того как мужчина показал всей стране целлюлит теледивы, возможная свадьба и счастливый конец сорвались. Он вылетел из проекта, а певица сказала, что он "не ее мужчина". Построить отношения с Ольга Бузовой не получилось, зато артистка довела его до популярности и востребованности.Что уж говорить, молодого человека даже позвали снимать в кино! В 2021 году он был выбран на роль знаменитого поэта в фильме "Сказки Пушкина. Для взрослых". И кто бы мог представить, что совместная работа со сценаристом картины Михаилом Зыгарем* приведет к свадьбе. Так что, оставшись без теледивы, Жан-Мишель Щербак обрел счастье с горячим самцом."Мы поженились (наверное, правильно говорить "вышли замуж"). Любовь, свобода, правда, счастье. Пора начинать освобождение с самих себя", – сообщил поклонникам сбежавший за границу журналист о браке с экс-ухажером Ольги Бузовой.*внесен Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.