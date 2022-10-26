Специалист по недвижимости отметил, что в России начинает падать спрос на квартиры.

Специалист по недвижимости отметил, что в России начинает падать спрос на квартиры.Продать квартиру – задача довольно непростая. Если убрать в сторону всю бумажную волокиту, то все равно остается вопрос с поиском потенциального покупателя. Желающим совершить сделку быстро, как правило, приходится идти на финансовые уступки. Если же собственник недвижимости не намерен делать скидку, то процесс может затянуться.Меж тем, риелтор Константин Барсуков рекомендует россиянам продать квартиры как можно скорее. Он призывает владельцев жилья не затягивать с заключением сделок. По словам эксперта, у собственников "осталось два месяца", чтобы избавиться от своей недвижимости.Дело в том, что спрос на квартиры в России начинает падать, что обусловлено "мертвым сезоном". Специалист по недвижимости рассказал радиостанции "Говорит Москва", что в начале следующего года продать жилье станет довольно проблематично.Как уточняет , в январе и феврале 2023 года ожидается очень низкий спрос на недвижимость. По словам риелтора, продать квартиру необходимо в ноябре или декабре. В ином случае, уверен эксперт, закрыть сделку получится уже ближе к марту.Кстати, покупатели недвижимости сегодня тоже сталкиваются с определенными трудностями, особенно если речь идет о квартирах в новостройках. Перед потенциальными собственниками стоит трудный выбор между жильем с финишной отделкой или так называем white box.Первый вариант значительно ускоряет ремонт от застройщика. Однако клиентам, как правило, предлагают до пяти дизайнерских решений. Второй вариант позволяет купить квартиру и обустроить ее под себя, создав совершенно уникальный дизайн. Об этом сообщает "".