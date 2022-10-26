Во Владимире прошёл концерт-посвящение заслуженному деятелю искусств России Сергею Зубковскому. К...

Во Владимире прошёл концерт-посвящение заслуженному деятелю искусств России Сергею Зубковскому. К 84-летию со дня рождения педагога, композитора и пианиста во Владимире в Институте искусств и художественного образования установили мемориальную доску.Лариса Ульянова, директор института искусств и художественного образования ВлГУ:- У нас появилась мемориальная доска в память нашего мастера, в память человека, который стоял у истоков музыкального образования высшего во владимирском регионе. Сергей Ростиславович- это не просто пианист, не просто композитор. Это особый человек, которого, наверное, знает каждый профессиональный музыкант не только у нас в городе и в области, но и далеко за его пределами.Вечер начался с премьеры 3-й части концерта для фортепиано с оркестром Сергея Зубковского. Произведение исполнили лауреат международных конкурсов Евгений Глазков и Камерный оркестр Александра Сонина Владимирской областной филармонии.В день рождения Сергея Зубковского его жена Мария и ученики в концертном зале Института искусств устроили концерт-посвящение маэстро. На вечере звучали произведения композитора. Сергей Ростиславович писал музыку для детей и взрослых. 55 лет Мастер готовил пианистов в этом вузе. Был одним из первых преподавателей музыкального факультета. Зубковского не стало год назад. К памятной дате Мария Зубковская издала книгу воспоминаний об композиторе, педагоге и просто о любимом человеке.Мария Зубковская, жена заслуженного деятеля искусств России Сергея Зубковского:- Сегодня день рождения Сергея Ростиславовича Зубковского, моего самого дорогого и любимого человека. Я поняла, что я должна увековечить его имя, и я решила написать свои воспоминания, меня подхватили еще 14 человек. Они тоже захотели написать воспоминания, и получился вот такой плод нашей любви к Сергею Ростиславовичу.