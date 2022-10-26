Помимо пяти официальных детей, у актера Ивана Краско обнаружились еще три внебрачные дочери.

Помимо пяти официальных детей, у актера Ивана Краско обнаружились еще три внебрачные дочери.92-летний артисттеатра и кино Иван Иванович Краско прославился не только звездными ролями вкино, но и бурной личной жизнью. За спиной у мужчины четыре брака, пятьофициальных детей и, как выяснилось, три внебрачные дочери.С первой супругойЕкатериной Ивановой актер разошелся через четыре года. Дочь Галина уже давно напенсии, и недавно перенесла инсульт. Со второй супругой Кирой Петровой ИванКраско прожил почти 40 лет. От этого брака появились сын Андрей и дочь Юлия.Во втором бракеИван Краско обзавелся и двумя внебрачными дочерями. О первой, Марине, актеррассказывал сам. А вот о рождении второй поделилась сноха Ивана Краско полькаМириам Александрович. По ее словам, девочка появилась на свет примерно в 1980году. Отец кинул родную ночь прозябать на родине — на Украине и практически сдевочкой не общался."Андрюша (АндрейКраско, сын актера. — Прим.ред.) в какой-то момент потерял уважение к ИвануИвановичу из-за его постоянных любовных похождений", — говорит сноха.Уже после смертиКиры Васильевны у Ивана Краско появилась третья внебрачная дочь. Она родилась в2000 году, но отношения с мамой девочки не построились.Третья женаНаталья Вяль родила мужчине сыновей Ивана и Федора. Но и с ней Иван Краскоразошелся через десять лет. Четвертой супругой стала Наталья Щевель. Правда,молодая девушка не успела родить еще детей — брак распался через три года.Сейчас Иван Краскосильно болеет. Полуживой актер практически ослеп, с трудом передвигается, ноуйти на пенсию не может — нужно работать. С некоторыми из детей мужчина продолжаетобщаться.