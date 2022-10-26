Анита Цой славится своими масштабными дорогими шоу. Декорации, костюмы, свет, звук – у нее все всегда на высшем уровне. Каждая программа становится сенсацией и примером для коллег. Но постановка любого такого концерта – дело весьма затратное. Как признается певица, без помощи мужа было бы трудно справиться. Но теперь он выдвинул талантливой жене ультиматум. Подробности Народная артистка России сообщила в эксклюзивном интервью Дни.ру.

Анита Цой славится своими масштабными дорогими шоу. Декорации, костюмы, свет, звук – у нее все всегда на высшем уровне. Каждая программа становится сенсацией и примером для коллег. Но постановка любого такого концерта – дело весьма затратное. Как признается певица, без помощи мужа было бы трудно справиться. Но теперь он выдвинул талантливой жене ультиматум. Подробности Народная артистка России сообщила в эксклюзивном интервью "Дни.ру"."Прежде муж (Сергей Цой, российский политик, журналист, топ-менеджер предприятий нефтегазового и энергетического бизнеса России, бывший государственный служащий – Прим. ред.) предлагала мне выбор, – говорит Цой. – Мол, или я тебя красиво одеваю, дарю дорогие ювелирные украшения, или делай свои шоу".И певица очень долгое время выбирала шоу. "Так было до моего 50-летия (сейчас певице идет 52-й год, – Прим. ред.), – улыбается Анита. – Я понимала, что моя работа, музыка и шоу – самое большое сокровище в жизни, это тот энергетический посыл, в котором я нуждаюсь больше, чем в платьях и кольцах".Теперь все изменилось. "Я понимаю, что пора и честь знать – надо уступать дорогу молодым, – считает Анита. – Подошла у мужу, поговорила с ним по душам и сказала, что теперь я готова принимать подарки".Недавно со сцены Кремля что ее грандиозное юбилейное шоу "Пятый океан" станет заключительной большой программой, которую она создала в качестве режиссера-постановщика. "За свою карьеру я сделала 11 шоу, отмеченных самыми престижными музыкальными наградами, каждое из них становилось событием. Ни у одной мировой звезды нет в арсенале такого количества шоу – это мой личный рекорд. Я, действительно, решила, что для меня этого достаточно!" – пояснила артистка.