Наладить и укрепить деловые контакты между странами. Во Владимирском филиале РАНХиГС прошла встреча...

Наладить и укрепить деловые контакты между странами. Во Владимирском филиале РАНХиГС прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в России. Какие вопросы успели обсудить участники круглого стола, расскажет Александр Сыпченко.Для студентов и преподавателей Владимирского филиала РАНХиГС эта встреча особая. В формате живого диалога они обсуждают самые важные и интересные вопросы в сфере сотрудничества между Россией и Шри-Ланкой. Зарубежная гостья отметила чрезвычайную важность подобного диалога для взаимовыгодного культурного и экономического взаимодействия.Джанита Абевикрема Лиянаге, Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации, профессор:- Хороший потенциал в развитии совместных проектов, также сегодня я увидела на сколько талантливы и креативные студенты в Вашем университете, думаю , что можно рассматривать постдипломное образование как одну из областей развития сотрудничества и взаимодействия.Как отметил генсек Российской ассоциации международного сотрудничества Владимир Полозков наши страны связывают крепкие дружеские отношения и визит госпожи Джаниты на Владимирскую землю в непростое политическое время это доказывает.Владимир Полозков, генеральный секретарь Российской ассоциации международного сотрудничества:- Совсем недавно Москву посетил спец представитель Шри-Ланки, который приехал по договоренности двух президентов, в том числе Владимира Путина. Во время визита обсуждались вопросы торгово-экономических связей, кроме того образовательные.На встрече выступил и депутат Заксобрания Владимирской области и член правления всероссийского общества дружбы "Россия-Шри-Ланка" Павел Антов. По его мнению главная цель встречи - познакомить госпожу Джаниту с потенциалом региона, а также установить прямые контакты между нашими странами.Павел Антов, депутат Заксобрания Владимирской области, член правления Всероссийского общества дружбы "Россия-Шри-Ланка":- Начнутся связи непосредственно и учебного характера и научного и много много других связей по линии народной дипломатии.Среди ключевых вопросов - сотрудничество в сфере образования, а также стратегического планирования. Студенты РаНХИГС даже подготовили виртуальную презентацию, которая наглядно показала возможные точки взаимодействия между нашими странами.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Заксобрания Владимирской области:- Есть хорошие перспективы в плане развития этих отношений, развития образовательных контактов, обмена опытом, поэтому я уверен, что у нас все получится. Это действительно очень интересно как нашим преподавателям так и нашим студентам.За последние несколько лет филиал Академии посетили 10 послов. Встречи с ними способствуют дальнейшему развитию международных контактов и новых возможностей для академической мобильности. Итогом визита посла Шри-Ланки во Владимирскую область станет встреча с главой региона Александром Авдеевым.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести-Владимир