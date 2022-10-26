Актеру пришлось преодолеть немало испытаний.

Актеру пришлось преодолеть немало испытаний.Многие зрители знают Александра Калягина благодаря фильму "Здравствуйте, я ваша тетя!". Артист блестяще исполнил роль Бабса Баберлея, переодевавшегося в донну Розу, и стал настоящей звездой. Александром Александровичем восхищались миллионы, но мало кто догадывался, насколько непросто складывалась его личная жизнь. Калягин вырос без отца, рано потерял жену и один воспитывал маленькую дочь.Александр Калягин появился на свет в 1942 году. К сожалению, отец будущего артиста скончался всего спустя месяц после его рождения, а мать была вынуждена много работать, чтобы содержать себя и сына. В результате мальчик оказался предоставлен сам себе. В школьные годы Калягин занимался музыкой и играл на скрипке, а после получения аттестата поступил в медицинское училище.Около двух лет Александр Александрович работал фельдшером, а затем решил осуществить свою детскую мечту и поступил в Щукинское училище. В 1967-м, спустя два года после окончания учебы, Калягин дебютировал в картине "Николай Бауман". А через восемь лет, когда на экраны вышел фильм "Здравствуйте, я ваша тетя!" актера полюбила вся страна.Личная жизнь Калягина была полна трудностей. Со своей первой супругой, Татьяной Коруновой, артист познакомился еще в студенческие годы. Вскоре влюбленные поженились, а в 1967 году стали родителями дочки Ксении. К сожалению, семейное счастье продлилось недолго. Через четыре года после рождения малышки супруга Калягина скончалась от рака.Похоронив жену, актер стал отцом-одиночкой. Он поклялся себе поставить дочь на ноги и воспитать ее так, чтобы покойной супруге не было стыдно. К счастью, Александр Александрович не только выполнил обещание, но и обрел новую любовь. В 1978 году артист женился на актрисе Евгении Глушенко, а спустя два года стал отцом во второй раз. У пары родился сын Денис.Наследники Александра Александровича давно выросли. Дочь актера обосновалась в Штатах и подарила знаменитому отцу внуков, а сын окончил аспирантуру и построил карьеру в журналистике. Сейчас, в свои 80 лет, Калягин руководит театром Et Cetera и продолжает играть на сцене. А вот кино артист, увы, давно бросил. В последний раз он появлялся на экранах в 2007 году.