Благотворительный концерт детей с безграничными возможностями Ангелы надежды собрал на сцене Кремля главных российских исполнителей. Среди них была и певица Варвара. Но зрителей в зале и журналистов за сценой потряс не столько эффектный номер 49-летней певицы, сколько ее внешний вид.

Благотворительный концерт детей с безграничными возможностями "Ангелы надежды" собрал на сцене Кремля главных российских исполнителей. Среди них была и певица Варвара. Но зрителей в зале и журналистов за сценой потряс не столько эффектный номер 49-летней певицы, сколько ее внешний вид.Певицу узнали не все и не вдруг. Она так сильно исхудала, что, кажется, превратилась в тень. В чем только душа держится! Потрясенный корреспондент "Дни.ру" прямо спросил Варвару о том, что с ней случилось и почему она так растаяла, что выглядит как тростиночка.Артистка сразу сняла все вопросы и пояснила, что ничем не больна и что у нее все хорошо. "Нельзя нам поправляться, а то в камеру не влезем, – улыбается она. – В последнее время я сбросила 4 килограмма, но думаю, это не предел".У певицы есть проверенный рецепт стройности. Это спорт – бассейн, беговая дорожка и лыжные трассы. И это правильное питание – переход на зеленые припущенные овощи и горячие салаты.Но главное, певица не признает соленья, которые, по ее словам, способствуют застою жидкости в организме и ее потом сложно выводить. "Торты, десерты и различные колбасы — все это стараюсь не есть", – раскрыла она секрет своей безупречной точеной фигуры, которой хочется любоваться бесконечно.