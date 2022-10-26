Более 144,5 миллионов рублей муниципальное предприятие задолжало в адрес открытого акционерного...

Более 144,5 миллионов рублей муниципальное предприятие задолжало в адрес открытого акционерного общества по производству, передаче и распределению пара и горячей воды.Энергосбытовая компания обратилась в Арбитражный суд Владимирской области с исковым заявлением о возмещении задолженности. Суд постановил руководству МУПа выплатить долг в полном объеме.Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Александровского района. Сотрудник Службы возбудил исполнительное производство и разъяснил должнику последствия неуплаты долга.Поскольку требования исполнительных документов в установленный законом срок исполнены не были, судебный пристав принял меры по обращению взыскания на денежные средства на счетах организации. Одновременно с этим введен запрет на совершение регистрационных действий в отношении 8 транспортных средств и 31 объекта недвижимого имущества, принадлежащих должнику.Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, в результате принятых мер, задолженность была погашена в полном объеме. Также ресурсоснабжающая организация оплатила исполнительский сбор. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.Фото https://www.pxfuel.com/