Надзорный орган утверждает, что зная о наличии свалки, местные власти даже не попытались заставить арендатора убрать мусор.
В Судогодском районе на сельхозземлях ликвидировали свалку отходов. Об этом рассказали во Владимирской природоохранной прокуратуре.
У деревни Гридино прокуроры обнаружили несанкционированную помойку площадью 500 квадратных метров. На территории складировались деревянные обрезки, доски, битый кирпич, пенопласт, шины и мебель.
Надзорный орган утверждает, что зная о наличии свалки, местные чиновники даже не попытались заставить арендатора убрать мусор. По итогам проверки глава района получил представление.
После вмешательства прокуратуры на сельхозугодиях наконец-то навели порядок.