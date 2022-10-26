Надзорный орган утверждает, что зная о наличии свалки, местные власти даже не попытались заставить арендатора убрать мусор.

В Судогодском районе на сельхозземлях ликвидировали свалку отходов. Об этом рассказали во Владимирской природоохранной прокуратуре.У деревни Гридино прокуроры обнаружили несанкционированную помойку площадью 500 квадратных метров. На территории складировались деревянные обрезки, доски, битый кирпич, пенопласт, шины и мебель.Надзорный орган утверждает, что зная о наличии свалки, местные чиновники даже не попытались заставить арендатора убрать мусор. По итогам проверки глава района получил представление.После вмешательства прокуратуры на сельхозугодиях наконец-то навели порядок.