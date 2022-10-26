Напомним, юношу, пропавшего 22 октября, по заявлению матери разыскивали полиция и волонтеры Лиза...

Напомним, юношу, пропавшего 22 октября, по заявлению матери разыскивали полиция и волонтеры "Лиза Алерт".Но как выяснилось, Павел неплохо проводил время в компании друзей. Молодой человек вернулся домой самостоятельно.Как сообщили родственники пропавшего редакции "ГородКовров.ru", это был первый случай побега из дома, ранее в склонности к бродяжничеству он замечен не был. С молодым человеком проведут профилактическую беседу в комиссии по делам несовершеннолетних, возможно, поставят на учет.Фото Pxfuel.com