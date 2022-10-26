На этом посту он сменил Олега Грошева.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» возглавил Роман Сорокин. Информация о назначении на официальном сайте компании.Ранее он занимал должность замдиректора департамента развития ЖКХ в Минстрое РФ. В 2013 году Роман Николаевич руководил департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области. С декабря 2016 года перешёл во «Владимирэнерго». Спустя ещё три года он покинул 33-ий регион. В 2021 году стал вице-губернатором Тамбовской области.Добавим, что новый директор теплоснабжающей организации окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети».