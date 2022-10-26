Релиз приурочен к пятилетию акселерационной программы «Начни иначе», которая помогает инклюзивным организациям достигать социально значимых бизнес-целей и увеличивать вклад в решение проблем людей из уязвимых групп.

Росбанк и Impact Hub Moscow представили действующих инклюзивных проектов на территории РФ. Релиз приурочен к пятилетию акселерационной программы , которая помогает инклюзивным организациям достигать социально значимых бизнес-целей и увеличивать вклад в решение проблем людей из уязвимых групп.Главная задача интерактивной карты – рассказать общественности о деятельности инклюзивных предпринимателей, а также продемонстрировать масштаб их социального воздействия. Для самих участников размещение на карте – еще одна возможность заявить о своем проекте, а также найти новых клиентов и привлечь внимание потенциальных партнеров.Карта поможет каждому желающему в несколько кликов ознакомиться с действующими и проверенными инклюзивными проектами, узнать подробнее об оказываемых ими услугах и производимых товарах, а также о социальном эффекте их работы. На данный момент на карте собрано 27 социальных предприятий из 17 городов России – это выпускники первых четырех лет программы. В декабре список предприятий будет пополнен выпускниками текущего юбилейного пятого потока «Начни иначе». Проекты, представленные на платформе, работают по трем направлениям инклюзии: помощь людям с инвалидностью, помощь людям старшего возраста, а также обеспечение социального равенства.Важно, что резидентами карты могут стать не только выпускники акселерационной программы, но и другие представители сферы инклюзивного предпринимательства. Чтобы получить размещение, бизнесу необходимо на лендинге проекта, а также подтвердить соответствие следующим критериям:• бизнес создает продукты и услуги в сфере инклюзии;• осуществляет деятельность на протяжении 1 года и более.В планах организаторов – развитие и масштабирование инклюзивной карты, чтобы в перспективе проект стал главной платформой проверенных и достойных доверия инклюзивных бизнесов с подтвержденной общественно значимой деятельностью и гарантированным социальным эффектом.«На протяжении пяти лет работы программы «Начни иначе» мы познакомились с прекрасными инклюзивными проектами со всей России. Мы помогали конкурсантам создавать финансово устойчивые бизнес-модели и достигли хороших результатов. При этом очевидно, что социальные проекты сегодня не используют весь свой потенциал и нацелены на довольно узкую аудиторию. Для популяризации данного рынка важно не только повышать профессиональные навыки социальных предпринимателей, но и работать с общественным мнением, влияя на потребительское поведение, делая его более осознанным.Мы задумывали интерактивную карту как площадку для продвижения инклюзивных инициатив, но в будущем, возможно, она помимо прочего внесет вклад в создание маркировки социальных проектов, на которую будет ориентироваться массовый потребитель», – рассказала Елена Кожадей, директор департамента коммуникаций и рекламы Росбанка.«Сегодня в общественном сознании нет единого представления о том, что такое инклюзивный бизнес и в чем заключается его ценность для социума. Чтобы популяризировать это направление деятельности и сделать инклюзию привычной и повседневной, мы запустили первый в России ресурс, на котором планируется собрать всех представителей сферы инклюзивного предпринимательства. Банк и Impact Hub Moscow отвечают на вызовы текущего времени и стремятся помочь социальным предпринимателям стать заметнее и привлекательнее для широкой общественности», – делится мнением директор и сооснователь IHM Екатерина Халецкая.