С начала этого года в регионе зафиксировано 169 дорожно-транспортных происшествий с участием...

С начала этого года в регионе зафиксировано 169 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в результате 18 человек погибло, 188 получили ранения.В целях предотвращения таких ДТП владимирские госавтоинспекторы провели профилактические мероприятия с подростками. Сотрудники ГИБДД побеседовали с учащимися Владимирского технологического колледжа, напомнили им о важности мотошлема и световоотражающих элементов на одежде. Для студентов, которые в будущем собираются сдавать экзамен на категорию А, инспекторы организовали практические занятия. Подобные мероприятия прошли во всех районах города Владимира.Павел Альгашов, инспектор ОГИБДД УМВД России по г.Владимиру:– Сотрудники отдела ОГИБДД УМВД России по городу Владимиру рассказали учащимся о требованиях ПДД к участникам дорожного движения данной категории и ответственности за их нарушения. Также в мероприятии приняли участие инструкторы автошколы, которые рассказали об особенностях, продемонстрировали на практике азы управления мотоциклами.