Накануне зимы представители ведомства намерены провести с населением разъяснительную работу об опасности выхода на тонкий лёд рек и озёр.

С начала года Владимирской области утонул 41 человек. В ГУ МЧС России по Владимирской области состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.В МЧС обсудили ситуацию с гибелью людей в водоёмах. С начала года утонул 41 владимирец, в том числе 8 детей (в 2021: 34 взрослых и 6 детей). Cпасено 10 человек (один ребенок). Накануне зимы представители ведомства намерены провести с населением разъяснительную работу об опасности выхода на тонкий лёд рек и озёр.Спасатели также рассмотрели итоги пожароопасного сезона. В регионе зарегистрировано 186 лесных пожаров на площади 192 га (в 2021 году: 101 пожар на площади 71 га), 317 палов сухой травы (в 2021: 577). Госпожнадзор возбудил 323 административных расследования, составлено 58 протоколов.