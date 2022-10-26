Сергея Бойцова часто называют самым красивым мужчиной России. Рекордсмен книги рекордов России, мастер спорта по фитнесу, абсолютныи? победитель в номинации Men’s Physique, призер кубка России по бодибилдингу, он еще и очень отважный. Только что Сергей совершил один из самых сложных в истории прыжков с парашютом с высоты 2,4 тысячи метров.

Сергея Бойцова часто называют самым красивым мужчиной России. Рекордсмен книги рекордов России, мастер спорта по фитнесу, абсолютныи? победитель в номинации Men’s Physique, призер кубка России по бодибилдингу, он еще и очень отважный. Только что Сергей совершил один из самых сложных в истории прыжков с парашютом с высоты 2,4 тысячи метров.На его счету уже более 700 прыжков разной степени сложности. В этот раз он решил поставить новый рекорд и прыгнуть на ограниченную поверхность, которая была расположена на высоте около трех метров от земли."В отличие от мягкой земли, где дополнительные препятствия – ямки, камни, высокая трава и кусты, поверхность была ровная, но твердая, поэтому приземление должно быть максимально просчитано", – отметил Сергей.Этот прыжок был сложным для спортсмена технически, физически и психологически. Время на подготовку, которая включала в себя теоретическую и практическую части, было ограничено. У Сергея большой опыт прыжков, поэтому на тренировочные прыжки он выделил всего два дня. А ограниченная площадь крыши трака только добавила сложностей.Сергей вместе с командой проработали сценарии приземления с учетом всех возможных переменных: силы и направления ветра, изменения температуры поверхности трака (если крыша прогреется, то теплый воздух вытолкнет парашютиста вверх и замедлит посадку) и других факторов. А чтобы синхронизироваться и реагировать на быстро меняющиеся условия решили использовать гарнитуру и рации."Подготовка с чемпионом Европы заняла примерно месяц, во время которого я делал ежедневно примерно по 8 прыжков, потому что никто не верил, что мы можем это сделать, – говорит Сергей. – У нас был один съемочный день в Киржаче, за который надо было все снять. В итоге я смог попасть на заданную точку только с четвертого прыжка, уже перед закатом".В день прыжка для выполнения трюка были задействованы 2 вертолета Robinson и самолет АН-28, несколько квадрокоптеров. Погода была хорошая, но Сергей не расслаблялся и оставался максимально сосредоточенным. Чтобы приземлиться точно на ноги, ему все еще нужно было поймать определенный угол, а также выполнить вовремя остановку купола.В итоге, соблюдая заданную траекторию и учитывая силу ветра, парашютист достиг намеченной точки и установил новый личный рекорд. А еще записал атмосферный ролик для видеоплатформы YAPPY.