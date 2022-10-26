Вот уже в шестой раз Школа юного законотворца при Законодательном собрании области открыла свои двери для учеников. В этом проекте ребята пробуют себя в роли депутатов и постигают азы

Вот уже в шестой раз Школа юного законотворца при Законодательном собрании области открыла свои двери для учеников. В этом проекте ребята пробуют себя в роли депутатов и постигают азы принятия нормативно-правовых актов. Сейчас в Школе проходят обучение больше 50 юношей и девушек. Ульяна Давыдова, участница проекта Школа юного законотворца От Школы юного законотворца я жду,