Коммерческий директор Ксении Собчак задержан прошлой ночью в Москве.
Коммерческий директор Ксении Собчак задержан прошлой ночью в Москве.
По данным
источника телеграмм-канала Varlamov News коммерческого директора Ксении
Собчак задержали из-за возможных обвинений в вымогательстве. По слухам, против
Кирилла Суханова могут начать вести уголовное дело. Ранее сообщали, что
мужчина был доставлен в участок для проведения следственных действий.
До недавнего
момента Ксения Собчак была не в курсе, действительно ли бухгалтер находится в
полиции или нет, сообщает издание . Однако через несколько часов
ведущая подтвердила задержание директора.
По мнению Собчак,
все обвинения против Суханова — это бред. "Они постоянно задерживают моих
журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на
связи", — сообщает Ксения Собчак.
добавляют, что задержание может быть
связано с покупкой так называемого "блока на негатив". По
предварительным данным, в одном из ресторанов у Кирилла Суханова была назначена
встреча. Правда, покупателем оказалось подставное лицо. Возможно, продажный
директор решил нажиться на имени Ксении Собчак и подзаработать таким путем,
однако официальных подтверждений пока нет.