Коммерческий директор Ксении Собчак задержан прошлой ночью в Москве.

Коммерческий директор Ксении Собчак задержан прошлой ночью в Москве.По даннымисточника телеграмм-канала Varlamov News коммерческого директора КсенииСобчак задержали из-за возможных обвинений в вымогательстве. По слухам, противКирилла Суханова могут начать вести уголовное дело. Ранее сообщали, чтомужчина был доставлен в участок для проведения следственных действий.До недавнегомомента Ксения Собчак была не в курсе, действительно ли бухгалтер находится вполиции или нет, сообщает издание . Однако через несколько часовведущая подтвердила задержание директора.По мнению Собчак,все обвинения против Суханова — это бред. "Они постоянно задерживают моихжурналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним насвязи", — сообщает Ксения Собчак.добавляют, что задержание может бытьсвязано с покупкой так называемого "блока на негатив". Попредварительным данным, в одном из ресторанов у Кирилла Суханова была назначенавстреча. Правда, покупателем оказалось подставное лицо. Возможно, продажныйдиректор решил нажиться на имени Ксении Собчак и подзаработать таким путем,однако официальных подтверждений пока нет.