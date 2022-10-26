Алла Пугачева не теряет времени зря в Израиле.
Алла Пугачева не теряет времени зря в Израиле.
Несколько недель
назад в Израиле состоялся концерт певицы
Земфиры в рамках гастрольного тура. Выступление стало центром объединения эмигрировавших из России граждан.
Среди толпы фанатов была замечена и Алла Пугачева. Многие задаются вопросом,
почему же она решила прийти на концерт женщины, ранее нередко ее критиковавшей.
Брошенная в
одиночестве в Израиле Максимом Галкиным*, или предателем страны, как его иногда
называют, Алла Пугачева в основном занимается детьми и бытом. Да и светской
жизни в Израиле не так много, особенно по сравнению с Москвой.
Журналист Отар
Кушанашвили выразил свое мнение, почему же Пугачева пришла послушать Земфиру.
По его словам, так сыграли сложившиеся обстоятельства. Отар уверен, никакой дружбы
между женщинами нет, а обмен любезностями — это не более, чем солидарность.
"Обе, как бы
не создавали видимость, что сияют неземным светом, по слову классика, пребывают
в "артикулированном экзистенциональном кризисе", — заявляет
Кушанашвили.
Однако, судя по
счастливому лицу на фотографиях, Алла Пугачева буквально нашла утешение в
ласках "молоденькой", по сравнению с ней, певицей Земфирой. Скорее
всего, артистке непросто жить в другой стране на старости лет, поэтому любая
поддержка становится ценной и необходимой.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.