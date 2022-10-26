Алла Пугачева не теряет времени зря в Израиле.

Алла Пугачева не теряет времени зря в Израиле.Несколько недельназад в Израиле состоялся концерт певицыЗемфиры в рамках гастрольного тура. Выступление стало центром объединения эмигрировавших из России граждан.Среди толпы фанатов была замечена и Алла Пугачева. Многие задаются вопросом,почему же она решила прийти на концерт женщины, ранее нередко ее критиковавшей.Брошенная водиночестве в Израиле Максимом Галкиным*, или предателем страны, как его иногданазывают, Алла Пугачева в основном занимается детьми и бытом. Да и светскойжизни в Израиле не так много, особенно по сравнению с Москвой.Журналист ОтарКушанашвили выразил свое мнение, почему же Пугачева пришла послушать Земфиру.По его словам, так сыграли сложившиеся обстоятельства. Отар уверен, никакой дружбымежду женщинами нет, а обмен любезностями — это не более, чем солидарность."Обе, как быне создавали видимость, что сияют неземным светом, по слову классика, пребываютв "артикулированном экзистенциональном кризисе", — заявляетКушанашвили.Однако, судя посчастливому лицу на фотографиях, Алла Пугачева буквально нашла утешение власках "молоденькой", по сравнению с ней, певицей Земфирой. Скореевсего, артистке непросто жить в другой стране на старости лет, поэтому любаяподдержка становится ценной и необходимой.* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.