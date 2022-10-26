Главные новости к этому часу: Не сдал. - Обманул и дольщиков и мэрию. Удастся ли привлечь к...

Главные новости к этому часу:Не сдал.- Обманул и дольщиков и мэрию. Удастся ли привлечь к ответственности застройщика ЖК "Северный" в областном центре?- Мост-плывун.Если не принять мер, могут остаться без единственной переправы. В деревне Недюрево уплывает мост.- Посол из Шри-Ланки.И во Владимир прибыла чрезвычайный посол Шри-Ланки. Какие вопросы обсудили с особой гостьей участники круглого стола в РАНХиГС?