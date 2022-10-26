Подведем итоги дня вместе:
- Второй эшелон.
Из Владимирской области отправился второй эшелон...
Подведем итоги дня вместе:
- Второй эшелон.
Из Владимирской области отправился второй эшелон мобилизованных. Как готовили и как провожали земляков?
- Отключили не по плану.
Оставили без газа. Почему жителей одного из домов на Тракторной областного центра отключили от голубого топлива?
- Шри-Ланка ближе!
Укрепление дружеских, экономических и культурных связей. В регион прибыла чрезвычайный посол Шри-Ланки.