Подведем итоги дня вместе: - Второй эшелон. Из Владимирской области отправился второй эшелон...

Подведем итоги дня вместе:- Второй эшелон.Из Владимирской области отправился второй эшелон мобилизованных. Как готовили и как провожали земляков?- Отключили не по плану.Оставили без газа. Почему жителей одного из домов на Тракторной областного центра отключили от голубого топлива?- Шри-Ланка ближе!Укрепление дружеских, экономических и культурных связей. В регион прибыла чрезвычайный посол Шри-Ланки.