До конца лета 2023 года продолжится проектирование моста в районе Крымской набережной.

До конца лета 2023 года продолжится проектирование моста в районе Крымской набережной.В Москве продолжается строительство мостов – как пешеходных, так и автомобильных. Такие сооружения возводят в рекордно короткие сроки. В настоящий момент в столице строят четыре моста, а проектируют – три. До конца года начнут проектировать еще пять, все они будут пешеходными.К строительству пешеходного моста в районе Крымской набережной к острову Балчуг планируют приступить через год, то есть осенью 2023-го. Проектировать сооружение будут до конца лета, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов."По срокам строительства покажет проектирование", – отметил он.Этот мост станет частью единого туристического маршрута от Воробьевых гор через парк Горького и "Музеон" к острову Балчуг и Дому культуры "ГЭС-2".