Владимирские ученики «Кванториума-33» выступили в числе призеров на международном фестивале робототехники в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала администрация области. В

Владимирские ученики «Кванториума-33» выступили в числе призеров на международном фестивале робототехники в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала администрация области. В Санкт-Петербурге закончился фестиваль «РобоФинист 2022». В нем участвовало более 1000 юных инженеров России и СНГ. От Владимирской области приняли участие 5 студентов педагогического колледжа: Екатерина Гучина, Виктория Рязанова, Анастасия Моисеева, Ангелина Иванова, Елизавета Иванова и наставник