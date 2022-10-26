Уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве, передано в суд с обвинительным заключением.

Уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, обвиняемого в получении взяток и мошенничестве, передано в суд с обвинительным заключением. По версии следствия, обвиняемый с августа по ноябрь 2021 получил от руководителя московской компании, выигравшей тендер на проведение ремонта в «Гимназии № 1 имени А.Н. Барсукова» в Коврове, взятку в размере 550 тысяч