Напомним, он обвиняется в получении взяток в крупном размере и мошенничестве. По версии следствия,...

Напомним, он обвиняется в получении взяток в крупном размере и мошенничестве.По версии следствия, обвиняемый, занимая должность врио замгубернатора Владимирской области, с августа по ноябрь 2021 года получил от подмосковной компании, выигравшей тендер на проведение капремонта 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия № 1 имени А.Н. Барсукова», взятку в виде денег в размере 550 тысяч рублей и незаконное оказание услуг имущественного характера (оплата авиаперелётов) в размере более 55 тысяч рублей.Чиновник пообещал обеспечить бизнесмену беспроблемное исполнение контракта и приёмку выполненных работ по нему, а также получение на территории области иных контрактов на проведение ремонта в общеобразовательных учреждениях. Вознаграждение он оценил в 150 тысяч рублей в месяц. При получении очередной части взятки вице-губернатор был задержан сотрудниками УФСБ.С июля по ноябрь 2021 года врио заместителя губернатора региона получил лично и через посредников взятки от руководителя подведомственного автономного учреждения и генерального директора коммерческой организации в размере более 150 тысяч рублей и более 79 тысяч рублей соответственно за общее покровительство и попустительство по службе.Кроме того, Вишневский, введя в заблуждение представительницу одной из коммерческих структур, получил от неё пожертвование в сумме 150 тысяч рублей на решение социальных проблем области, в действительности распорядившись деньгами по своему усмотрению.Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.Вишневский был заключен под стражу 17 ноября 2021 года, где находится и по сей день.Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Владимира.Фото из архива ГТРК "Владимир"