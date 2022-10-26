Как она реализуется и какую программу выбирают сами школьники, расскажет Анастасия...

Как она реализуется и какую программу выбирают сами школьники, расскажет Анастасия Сахарова.Поначалу 8-классники скромничают и не выходят на танцпол. А потом пускаются в пляс под любимые "хиты" своих пра- пра-прабабушек. Выступление ансамбля "Вишенка"- нетипичный урок музыки.– Мне все очень понравилось.Очень ярко, ритмично. Костюмы понравились.Благодаря программе "Пушкинская карта" можно не только бесплатно посетить концерты и спектакли. Артисты приезжают в школу сами.Одними из первых к проекту присоединился владимирский Дом культуры молодежи.Евгений Агапов, директор муниципального учреждения культуры Дом культуры молодежи, г.Владимир:– Хочу обратиться к молодым людям, которые владеют Пушкинскими картами. Вокруг вас происходит столько всего интересного в нашем городе Владимире. Вы можете посещать театры, музеи, выставки, кинотеатры.А это уже выездные уроки истории, которые тоже доступны по "Пушкинской карте". Квест "Владимир княжеский. История в лицах" для ребят подготовили методисты Патриаршего сада. Соревнуются две команды... Одни показывают лидерские качества...– Я предводитель. Я самый главный здесь.Другим ученикам важно пополнить багаж знаний.Захар Ларионов, ученик школы №8 , г.Владимир:– Я запомнил интересный факт об Александре Невском. Что он приказал своей армии на Чудском озере снять доспехи, чтобы они не утонули.Одними лишь уроками за партой интерес к учебе вызвать сложно, уверена директор Патриаршего сада Елена Огудина. А где, как не на живописных холмах с видом на живую историю 12 века, рассказывать о князьях Руси?Елена Огудина, директор станции юннатов "Патриарший сад":– Князья - это достаточно интересно. И ребята многие наслышаны. И по истории проходят. Поэтому это для них будет для закрепления материала. Через форму игры.Оформить "Пушкинскую карту" могут школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет. В том числе через портал "Госуслуги". В областном центре по проекту уже доступны более ста мероприятий.И каждое для ребят - возможность интересно и с пользой провести время с одноклассниками и взглянуть на родной город по-новому.Анастасия Сахарова, Андрей Синягин.Вести-Владимир