Намолочено 223 тысячи тонн.

В 2022 году Владимирская область собрала рекордный урожай. Об этом рассказал директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.«Год – один из лучших по сбору зерна. Передовики – Суздальский и Юрьев-Польский районы. Всего намолочено 223 тысячи тонн. Урожайность составила 25 центнеров с гектара», – сообщил он.Сельхозпредприятия собрали 78 тысяч тонн картофеля. Овощи убраны пока на 78%. Власти заверяют, что дефицита не предвидится.Впервые с 90-х годов удалось преодолеть отметку в 470 тысяч тонн произведённого молока. По надою 33-ий регион опережает субъекты ЦФО.Пищевая и перерабатывающая промышленность также демонстрирует рост на треть. Компании отгрузили товаров на сумму свыше 150 млрд рублей. Увеличение отмечается в мясопереработке, выпечке хлебобулочных изделий и мукомольной промышленности.