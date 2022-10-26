С иском в адрес коммунального предприятия обратилась энергосбытовая компания.

В Александровском районе судебные приставы взыскали с МУПа 144,5 млн рублей долгов за горячую воду. С иском в адрес коммунального предприятия обратилась энергосбытовая компания.Фемида постановила выплатить задолженность. Проследить за исполнением решения должны были представители УФССП. Сотрудник ведомства разъяснил должнику последствия неуплаты. Однако организация так и не перечислила деньги в срок. Пристав ввёл запрет на регистрационные действия в отношении восьми машин и 31 объекта недвижимости, принадлежащих МУПу.Принудительные меры подействовали на предприятие. Долг погашен.