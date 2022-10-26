Один из корпусов мануфактуры Йокиш переоборудуют под детский сад.

Один из корпусов мануфактуры "Йокиш" переоборудуют под детский сад.Москва – это один из крупнейших мегаполисов Европы с постоянно растущим населением. Разумеется, в этих условиях столичные власти стремятся задействовать все территории города для нужд местных жителей. В российской столице постепенно осваиваются бывшие промышленные зоны: на месте складов, гаражей и автомастерских возводятся социальные объекты и комфортные многоквартирные дома.Реорганизацию ждет и бывшую фабрику в Головинском районе Москвы. Там уже началось строительство нового жилого комплекса, а в скором времени на территории бывшей промзоны появится социальные и коммерческие объекты, в том числе, детский сад на 171 место.Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса градостроительной политики и строительства. Как подчеркнул глава ведомства Андрей Бочкарев, строительные работы сегодня проводятся на месте бывшей суконной мануфактуры "Йокиш"."Для города крайне важна проводимая совместно с инвесторами и архитекторами работа по восстановлению и сохранению элементов памятников промышленной архитектуры. В Головинском районе на севере Москвы инвестор возводит жилой комплекс на месте бывшего товарищества суконной мануфактуры "Йокиш". Один из корпусов мануфактуры переоборудуют под детский сад, который сможет принять 171 ребенка", – отметил заместитель мэра Москвы.По его словам, инвестор готов вложить порядка двух миллиардов рублей в проект по созданию новых объектов образования, а также в благоустройство территории."Помимо переоборудования исторического здания под детский сад, девелопер благоустроит прилегающую территорию. Объем инвестиций в строительство социальной инфраструктуры и благоустройство составит около 2 млрд руб.", – подчеркнулАндрей Бочкарев.В компании "РГ-Девелопмент", занимающейся реализацией данного проекта, уточнили, что застройщик и архитекторы уделяют большое внимание работе по адаптации сохранившихся объектов культурного наследия под современное использование. Также там отметили, что строящийся жилой комплекс будет включать в себя всю необходимую для москвичей инфраструктуру.