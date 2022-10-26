Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской области рассмотрено гражданское дело по иску А. к Б....

Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской области рассмотрено гражданское дело по иску А. к Б. о возмещении материального ущерба, компенсации морального вреда и возложении обязанности принести извинения.В обоснование иска указано, что в марте 2022 года в вечернее время, находясь в помещении раздевалки группы детского сада, Б. в ходе конфликта нанесла истцу удар в область ягодицы, причинив физическую боль. Постановлением мирового судьи Б. привлечена к административной ответственности за нанесение побоев и ей назначено административное наказание.Истица пояснила, что помимо физической боли испытала крайнюю неловкость, так как свидетелями произошедшего стало большое количество людей, а также ее несовершеннолетний ребенок, который несколько дней вспоминал о случившемся. Она испытала чувство стыда, ей было неприятно встречаться с другими родителями и работниками детского сада. Кроме того, на следующий день после случившегося Б. разместила в чате группы в мессенджере «Вайбер» сообщение, в котором сообщила о случившемся в унизительной и оскорбительной для А. форме, извинилась за свой поступок перед родителями и воспитателями, указала, что считает свои действия обоснованными и это является наказанием для истца. Извинения за совершение правонарушения Б. не принесла, вред загладить не пыталась, наоборот, неоднократно допускала в адрес истца нелицеприятные высказывания.В итоге, А. просила взыскать с ответчика в счет компенсацию морального вреда 30 000 рублей, материальный ущерб в связи с оплатой стоимости судебно-медицинского освидетельствования в размере 1 051 рубль, обязать ответчика принести истцу публичные извинения в присутствии воспитателей и родителей группы детского сада, разместить в групповой чате воспитателей и родителей сообщение, содержащее извинения, а также взыскать судебные расходы.Далее ответчик Б. исковые требования А. признала частично. Факт нанесения истцу удара не отрицала. Причину своего поступка объяснила наличием конфликтных отношений с истцом на протяжении нескольких лет. Заявила, что истец сама спровоцировала между ними конфликт, высказывая в ее адрес и адрес ее ребенка оскорбления, кричала, нецензурно выражалась, никто ее успокоить не мог. Б. защищала своего ребенка. И теперь сожалеет о случившемся.Судом были заслушаны стороны, заключение прокурора, полагавшего исковые требования подлежащими удовлетворению частично с учетом требований разумности и справедливости. Суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований. Данным решением с ответчика в пользу истца взыскан материальный ущерб в размере 1 051 рубль, компенсация морального вреда в размере 6 000 рублей и судебные расходы, сообщила пресс-служба районного суда Гусь-Хрустального района..Исковые требования А. к Б. о возложении обязанности принести публичные извинения оставлены без удовлетворения.При этом, судом отмечено, что из текста сообщения Б. не усматривается каких-либо оскорбительных высказываний в адрес А., в том числе содержащих нецензурную лексику. Сообщение содержит лишь умозаключения, оценочные содержания ответчика относительно произошедших событий, которые не являются предметом судебной защиты в порядке ст.152 ГК РФ.В настоящее время решение суда не вступило в законную силу, подчеркивает пресс-служба районного суда Гусь-Хрустального района.Фото https://www.pxfuel.com