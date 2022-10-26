В Коврове сотрудники полиции совместно с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» нашли подростка, пропавшего без вести 22 октября. Поиски длились 5 дней, изначально ими занимались семья, близкие и

В Коврове сотрудники полиции совместно с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» нашли подростка, пропавшего без вести 22 октября. Поиски длились 5 дней, изначально ими занимались семья, близкие и волонтеры, но 25 октября подключилась и полиция. Уже сегодня в сводке УМВД России по Владимирской области появились заветные «найден, жив». О подробностях исчезновения и поисков подростка не уточняется. Прокомментируйте