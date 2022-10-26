По предварительной информации ГИБДД, 25 октября у дома 59 по ул. Ватутина, 67-летний водитель,...

По предварительной информации ГИБДД, 25 октября у дома 59 по ул. Ватутина, 67-летний водитель, двигаясь со стороны ул. Строителей в сторону ул. Чкалова по ул. Ватутина совершил наезд на 11-летнего пешехода.Который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля.В результате ДТП мальчик получил перелом левой стопы.Фото https://www.pxfuel.com