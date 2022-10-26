Ковровчанин представлен к государственной награде.

В Ковровском районе похоронили 35-летнего добровольца, погибшего в СВО на Украине. Информацию подтвердили в местной администрации.Как рассказали коллеги из , военнослужащий родился в 1987 году в посёлке Красный Октябрь. Окончил сельскую школу. В сентябре мужчина отправился на фронт. В конце прошлого месяца боец погиб в ЛНР.Прощание с солдатом прошло на малой Родине. Его похоронили на местном кладбище. Посмертно ковровчанин представлен к государственной награде.