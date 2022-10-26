Страшная авария по дороге Курган — Звериноголовское произошла вечером 25 октября. 63-летний водитель Лады Калина ехал с годовалой девочкой на переднем сиденье. Как сообщает , мужчина не ..

Страшная авария по дороге Курган — Звериноголовское произошла вечером 25 октября. 63-летний водитель "Лады Калина" ехал с годовалой девочкой на переднем сиденье. Как сообщает , мужчина не выдержал дистанцию и врезался в грузовик.Водитель отечественной легковушки скончался на месте, а девочка, которая, к счастью, находилась в детском кресле, получила травмы, но выжила. Об этом пишет интернет-издание .