Активисты «Народного контроля» провели во владимирских магазинах «Светофор» и «Магнит» проверку и обнаружили просрочку. Об этом сообщили на сайте Единой России. В магазине «Светофор» на

Активисты «Народного контроля» провели во владимирских магазинах «Светофор» и «Магнит» проверку и обнаружили просрочку. Об этом сообщили на сайте Единой России. В магазине «Светофор» на замороженной рыбе, курице и колбасе невозможно прочитать информацию о продуктах. На мясных полуфабрикатах заклеена сноска о сроке годности, на сыре ее нет вообще, а на майонезе отсутствует дата изготовления. Кроме