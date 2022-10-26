С начала года во Владимирской области зафиксировали 186 лесных пожаров. Данные озвучили на заседании региональной комиссии, ответственной за пожарную безопасность. Всего пострадало почти 200

С начала года во Владимирской области зафиксировали 186 лесных пожаров. Данные озвучили на заседании региональной комиссии, ответственной за пожарную безопасность. Всего пострадало почти 200 гектаров зеленого массива. А это в три раза превышает показатели предыдущего года. Также в области свыше 300-т раз незаконно выжигали сухую траву. Большую часть палов производили в населенных пунктах. Сотрудники МЧС