В городе строится всего 7 ЖК высотой до 11 этажей.

В городе строится всего 7 ЖК высотой до 11 этажей.Жилые комплексы высотой до 11 этажей практически исчезли со столичного рынка внутри МКАД. В настоящее время в городе реализуется всего семь таких новостроек, две из которых введены в эксплуатацию.Цены в средне– и малоэтажных проектах в «старой» Москве стартуют от 260 тыс. рублей, а в центре города достигают 566 тыс. рублей.Чуть лучше обстоит ситуация в Новой Москве, где доля среднеэтажных проектов (высотой от 6 до 11 этажей) составляет 14%. На долю малоэтажных комплексов приходится порядка 2%.По данным Циан, средняя этажность строящихся жилых комплексов в столице сейчас составляет 27 этажей, в целом по России – 19 этажей. Высота каждого четвертого возводимого жилого дома в стране сейчас превышает 25 этажей.