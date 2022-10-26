Специалисты начали приводить в порядок главный дом усадьбы XIX века в Кропоткинском переулке. Работы идут под контролем столичного Департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

Специалисты начали приводить в порядок главный дом усадьбы XIX века в Кропоткинском переулке. Работы идут под контролем столичного Департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).Здание построено в стиле эклектика. Квартиры в доме сдавались внаем. Стены двухэтажной постройки были оштукатурены, а фасады украшены лепниной. Внутри сохранилась историческая планировка и угловые печи.Долгое время дом пустовал. В мае 2021 года его передали в аренду частному инвестору по ставке один рубль за один квадратный метр. Договор заключен на 40 лет.После заключения соглашения началась разработка проекта реставрации. Специалисты провели противоаварийные работы: под перекрытия устанавливают поддерживающие стойки, демонтировала современная отделка с внутренней поверхности перегородок и несущих стен.Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что работы по усилению фундамента подходят к концу. Одновременно специалисты готовятся привести в порядок деревянные венцы.После укрепления сруба начнется восстановление лепнины на фасаде и исторических печей, уточнил руководитель департамента. Его слова приводит портал mos.ru.Работы ведутся и на другом знаковом объекте культурного наследия – на Остоженке. Подготовка к восстановлению дома началась после решения мэра Москвы Сергея Собянина передать его Пушкинскому музею.Для возвращения флигелю исторического облика специалисты тщательно изучают чертежи и архивные документы. На первом этапе реставрации пройдут научно-исследовательские работы, эксперты выявят все особенности здания. Работы по сохранению памятника будут вестись под пристальным контролем Мосгорнаследия.Московская программа реставрации культурного наследия – одна из крупнейших в мире. Работы по восстановлению памятников старины велись даже в самые сложные месяцы пандемии коронавируса.За 12 лет в городе привели в порядок свыше 1,9 тысячи исторических зданий. Сейчас работы ведутся на более чем 500 объектов.В прошлом году специалисты восстановили 170 памятников культуры. Одним из основных событий стала реставрация здания бывшей Центральной электрической станции городского трамвая – теперь это дом культуры "ГЭС-2".Ежегодно среди специалистов . За 12 лет лауреатами стали более 400 человек.