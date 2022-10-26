Специалисты начали приводить в порядок главный дом усадьбы XIX века в Кропоткинском переулке. Работы идут под контролем столичного Департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).
Специалисты начали приводить в порядок главный дом усадьбы XIX века в Кропоткинском переулке. Работы идут под контролем столичного Департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).
Здание построено в стиле эклектика. Квартиры в доме сдавались внаем. Стены двухэтажной постройки были оштукатурены, а фасады украшены лепниной. Внутри сохранилась историческая планировка и угловые печи.
Долгое время дом пустовал. В мае 2021 года его передали в аренду частному инвестору по ставке один рубль за один квадратный метр. Договор заключен на 40 лет.
После заключения соглашения началась разработка проекта реставрации. Специалисты провели противоаварийные работы: под перекрытия устанавливают поддерживающие стойки, демонтировала современная отделка с внутренней поверхности перегородок и несущих стен.
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов сообщил, что работы по усилению фундамента подходят к концу. Одновременно специалисты готовятся привести в порядок деревянные венцы.
После укрепления сруба начнется восстановление лепнины на фасаде и исторических печей, уточнил руководитель департамента. Его слова приводит портал mos.ru.
Работы ведутся и на другом знаковом объекте культурного наследия – на Остоженке. Подготовка к восстановлению дома началась после решения мэра Москвы Сергея Собянина передать его Пушкинскому музею.
Для возвращения флигелю исторического облика специалисты тщательно изучают чертежи и архивные документы. На первом этапе реставрации пройдут научно-исследовательские работы, эксперты выявят все особенности здания. Работы по сохранению памятника будут вестись под пристальным контролем Мосгорнаследия.
Московская программа реставрации культурного наследия – одна из крупнейших в мире. Работы по восстановлению памятников старины велись даже в самые сложные месяцы пандемии коронавируса.
За 12 лет в городе привели в порядок свыше 1,9 тысячи исторических зданий. Сейчас работы ведутся на более чем 500 объектов.
В прошлом году специалисты восстановили 170 памятников культуры. Одним из основных событий стала реставрация здания бывшей Центральной электрической станции городского трамвая – теперь это дом культуры "ГЭС-2".
Ежегодно среди специалистов . За 12 лет лауреатами стали более 400 человек.