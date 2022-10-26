23 октября в дежурную часть обратилась 92-летняя жительница Мурома. Женщина пояснила, что у нее...

23 октября в дежурную часть обратилась 92-летняя жительница Мурома. Женщина пояснила, что у нее пропали деньги в сумме 3 800 рублей.Пропажу наличности заявительница обнаружила в местном продуктовом магазине, когда расплачивалась за товар.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине, опросили возможных свидетелей. В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже причастен 46-летний житель Мурома. Оперативники задержали его на следующий день после совершенного преступления.Как пояснил задержанный, он заметил, как пожилая женщина убирает купюры в карман своего пальто. Воспользовавшись удобным моментом, вынул их из кармана потерпевшей, после чего поспешил уйти.Деньги фигурант успел потратить. Материальный ущерб, причиненный пенсионерке, возместил частично, сообщает пресс-служба УМВД.В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото https://www.pxfuel.com/